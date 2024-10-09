Тейлор Свифт стала богатейшей женщиной-музыкантом в мире

Популярная американская певица Тейлор Свифт является самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Об этом сообщил Forbes .

Согласно оценке издания, в настоящее время состояние Свифт оценивается примерно в 1,6 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше, чем годом ранее.

«Таких показателей певица сумела достичь благодаря успешному туру The Eras Tour», — отметили авторы материала.

На втором месте в рейтинге идет Рианна (1,4 миллиарда долларов), тройку замыкает Мадонна (850 миллионов долларов).

Ранее журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров. Лидерство в нем занял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с доходом порядка 1,69 миллиона долларов в год.

Президент США Джо Байден остался на четвертом месте с заработной платой в 400 тысяч долларов в год, а российский лидер Владимир Путин занял 28-ю строчку (113,6 тысячи долларов).