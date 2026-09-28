Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу наград в истории премии MTV

Это 31-я награда артистки, такого количества премий MTV VMA нет больше ни у кого. Ранее Свифт делила первое место с Бейонсе — у каждой было по 30 статуэток.

Выступая на церемонии, певица рассказала, что за 20 лет карьеры участвовала в создании примерно 60 музыкальных клипов, в 18 из них она была автором сценария и режиссером.

Кроме того, Тейлор Свифт получила премию «Видео года» за песню The Fate of Ophelia и посвятила ее скончавшейся в августе Долли Партон.

Артистом года назвали Мадонну. Членам группы Nirvana вручили награду Video Vanguard Award за вклад в развитие музыкальных видео и поп-культуры. Последний раз эту премию давали 23 года назад.

В июле Тейлор Свифт вышла замуж за игрока Национальной футбольной лиги Трэвиса Келси. С 2024 года ее считают богатейшей женщиной-музыкантом в мире.