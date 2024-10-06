Стало известно, сколько получают самые высокооплачиваемые лидеры государств

Зарплата главы сингапурского правительства составила около 1,69 миллиона долларов в год. На втором месте оказалась президент Швейцарии Виола Амерд — она получает около 569,5 тысячи долларов в год. На третью строчку попал австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе с зарплатой 412,5 тысячи долларов. Американский лидер Джо Байден занял четвертое место, его доход достигает 400 тысяч долларов в год.

Президенту России Владимиру Путину досталось 28-е место с зарплатой 113,6 тысячи долларов. Глава государства 10 лет назад признался, что не знает размер своего дохода.

Ранее журналисты подсчитали возможную пенсию Путина. По их данным, российский лидер после окончания карьеры может получать более 650 тысяч рублей в месяц.