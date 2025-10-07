Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии

Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Знаменитость признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

В течение года ведущую дважды привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако она продолжила распространять материалы в Сети без соответствующей маркировки.

Ранее Татьяна Лазарева* публично призналась, что чувствовала искреннюю радость от ударов ВСУ по России. Телеведущая не скрывает, что оказывает материальную поддержку киевскому режиму.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.