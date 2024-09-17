Минюст РФ обвинил Земфиру в антироссийской деятельности

Минюст объяснил включение певицы Земфиры Рамазановой* в список иноагентов ее антироссийской политической деятельностью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным министерства, антироссийскую позицию артистка проявила в своих публикациях в соцсетях, в которых поддерживала Украину и выступала против проведения специальной военной операции.

Ранее Земфира* подавала иск в Замоскворецкий суд Москвы к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о причислении ее к иноагентам. Также звезда подавала жалобу в Мосгорсуд.

Певица хотела добиться отмены решения ведомства, поэтому обращалась в апелляционные и кассационные инстанции. В мае 2024 года второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.