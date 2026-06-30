Татьяна Буланова призналась, что боится участвовать в шоу наподобие «Последнего героя»

Певица Татьяна Буланова призналась, что неоднократно получала приглашения на реалити-шоу вроде «Последнего героя», но всегда их отклоняла. Свое решение знаменитость объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам певицы, она не смогла бы преодолеть страх перед насекомыми, которые могут встретиться на необитаемом острове.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. А попутно еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня. Я очень люблю комфорт, поэтому таким программам я говорю — нет», — отметила она.

Несмотря на страх перед подобными проектами, Буланова призналась, что с удовольствием смотрит их по телевизору.