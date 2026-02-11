Татьяна Буланова отметила, что не считает День влюбленных своим праздником

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с Общественной Службой Новостей, что День влюбленных для нее не имеет значения и она его не отмечает. Артистка выразила мнение, что этот праздник, корни которого уходят в западную культуру, должен остаться там, где возник.

«Я не против таких праздников, но у нас тоже есть свой аналог — День семьи, любви и верности, который мы отмечаем летом. Но по какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. Тем не менее я не отмечаю День влюбленных и считаю, что этот праздник давно изжил себя», — поделилась звезда.

Несмотря на свое отношение, Буланова отметила, что именно в День влюбленных количество запросов на ее выступления достигает максимума.