Татьяна Буланова опровергла слухи о расставании с танцором

В сети появились сообщения о том, что певица Татьяна Буланова якобы рассталась с одним из своих танцоров Дмитрием Берегулей. Однако сама артистка в беседе со StarHit назвала эти слухи неправдой.

Буланова сказала, что впервые слышит о подобном: она подчеркнула, что ни о каком уходе Дмитрия речи не шло и поводов для беспокойства нет.

Ранее в интернете завирусилось видео с одного из концертов певицы. Зрители высмеяли танцоров, чьи движения показались им неестественными. Комментаторы предположили, что артистов «нашли на улице» перед выступлением.

Балерина Анастасия Волочкова также прокомментировала видео, назвав постановку номера «трешем».