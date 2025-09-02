Татьяна Буланова опровергла слухи о расставании с танцором

В сети появились сообщения о том, что певица Татьяна Буланова якобы рассталась с одним из своих танцоров Дмитрием Берегулей. Однако сама артистка в беседе со StarHit назвала эти слухи неправдой.
Буланова сказала, что впервые слышит о подобном: она подчеркнула, что ни о каком уходе Дмитрия речи не шло и поводов для беспокойства нет.
Ранее в интернете завирусилось видео с одного из концертов певицы. Зрители высмеяли танцоров, чьи движения показались им неестественными. Комментаторы предположили, что артистов «нашли на улице» перед выступлением.