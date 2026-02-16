Тарзан посоветовал Королевой немного похудеть

Актер Сергей Глушко, известный как Тарзан, посетил презентацию совместного релиза Наташи Королевой и DJ Katya Guseva «Петли-поцелуи (Remix)». Артист поделился с журналистами впечатлениями от нового образа супруги, сообщил KP.RU .

Королева появилась на мероприятии в парике блондинки, что не понравилось Тарзану. Он признался, что любит брюнеток, а такой образ супруги они не обсуждали.

«Полная фривольность. Будет наказана вечером», — пошутил он.

Досталось от него и Прохору Шаляпину, которого Тарзан заметил рядом с женой. Артист в шутку просил, он, что, по молодухам пошел. На вопрос журналистов Глушко ответил, что Королеву он не ревнует, так как жена не дает ему повода.

Тарзан также высказался о физической форме Королевой, отметив, что совершенству нет предела и ее не мешает немного сбросить вес. При этом пояснил, что это не абьюз, ведь решать только ей.

Ранее телеведущие Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» пошутили, что они любят Наташу Королеву, но она якобы «бухает хорошо».