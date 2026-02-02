«Бухает она хорошо». Подруги Королевой раскрыли ее алкогольные привычки

Телеведущие Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон обсудили привычки певицы Наташи Королевой и предположили, что та могла злоупотреблять алкоголем. Тему они затронули в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!».

Во время беседы Кудрявцева и Гордон вспомнили, что привлекали Королеву к одному из музыкальных номеров, после чего перешли к шутливым комментариям о ее отношении к спиртному.

«Наташу мы любим, но бухает она хорошо», — сказали они.

При этом телеведущие отметили, что сами почти отказались от алкоголя и объяснили это возрастными изменениями. Ведущий шоу Владимир Маркони отреагировал на реплику о Королевой со смехом.

«Прилетело ни за что», — отметил он.

Ранее врач-психиатр рассказал, что алкогольная зависимость — это не результат подражания, а скорее следствие внутренней уязвимости.