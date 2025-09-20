Тарзан отчитал сына за неумение держать личную жизнь в тайне

Личную жизнь не следует демонстрировать общественности. Об этом изданию «7 Дней» заявил российский актер Сергей Глушко, известный как Тарзан.

Он прокомментировал общественный резонанс вокруг свадьбы его сына Архипа и бывшей танцовщицы Мелиссы. По его мнению, молодой человек допустил ошибку, когда афишировал отношения.

«Мы все совершаем ошибки и на них учимся», — добавил Тарзан.

Он объяснил, что многие люди завидуют тем, кто счастлив.

«У меня такого нет. Я радуюсь, когда кому-то хорошо. Самое ужасное, что может быть в человеке — зависть чужому счастью», — рассказал актер.

Ранее Глушко признался, что считал Мелиссу лишь мимолетным увлечением сына. Позже оба родителя смирились с выбором Архипа и оплатили свадьбу. Ради супруга Мелисса отказалась от танцев на пилоне, отучилась на визажиста и перестала красить волосы в розовый цвет.

Наташа Королева обратила внимание, что невестка хорошо готовит и умеет шить. Она поздравила сына с тем, что он нашел свою судьбу.