Тарантино назвал покойного Майкла Мэдсена легендарным актером

Актер Майкл Мэдсен умер от остановки сердца. Режиссер Квентин Тарантино выразил ему соболезнования в Instagram*.

«Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда. К сожалению, скончался сегодня в возрасте 67 лет», — написал он.

Тарантино снял Мэдсена в «Бешеных псах», «Убить Билла», «Городе грехов», «Омерзительной восьмерке» и «Однажды в Голливуде». Актер известен также ролями в фильмах «Донни Браско» с Аль Пачино и Джонни Деппом, «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном и Холли Берри, сериалах «Месть без предела» и «C.S.I.: Майами».

Мэдсен умер в своем доме в Малибу от остановки сердца. Его тело обнаружили 3 июля.

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