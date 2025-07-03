Умер звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

Голливудский актер Майкл Мэдсен умер в 67 лет. Он прославился ролями в «Бешеных псах», «Убить Билла» и других фильмах режиссера Квентина Тарантино, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу. По предварительной версии, у актера остановилось сердце.

У правоохранителей не возникло подозрений в насильственном характере смерти звезды. Менеджер Рон Смит заявил, что Мэдсен скончался от остановки сердца.

Ему часто доставались роли сложных и загадочных персонажей. Зрителям он запомнился по таким фильмам, как «Убить Билла», «Тельма и Луиза», «Донни Браско», «Город грехов» и другим.

Майкл Мэдсен родился в Чикаго. На экране он впервые появился в 1983 году в фильме «Военные игры». Роль преступника в киноленте «Бешеные псы» считается одной из самых запоминающихся в его карьере.