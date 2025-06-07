Танцующая на сцене Бейонсе потеряла штаны и сохранила самообладание

Выступление певицы Бейонсе на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне чуть не сорвалось из-за конфуза с одеждой артистки. Во время танца с певицы слетели штаны, но она проявила выдержку и сделала вид, что произошедшее — просто часть шоу. Внимание на это обратил сайт TMZ .

Проблема с одеждой у Бейонсе возникла во время исполнения песни I’m that girl. Во время танца певица высоко подняла ногу, чем, вероятно, повредила застежку на брюках, которые резко упали к лодыжкам.

Исполнительница не растерялась и просто опустилась на корточки, делая вид, что это часть хореографической постановки. Исполнительницу тут же окружили артисты кордебалета, прикрыв Бейонсе, пока она натягивала штаны обратно. Все это время исполнительница продолжала петь, не сбившись ни в одном моменте.

В конце ноября прошлого года фанаты спасли лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, упавшую в зал во время выступления в петербургском клубе «А-2». Исполнительница решила пройти по сетке вдоль балкона, но оступилась и полетела в зал. Фанаты успели подхватить ее на руки и Арбенина не пострадала.