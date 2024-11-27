Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Певица выступала в клубе «А2». Очевидцы рассказали, что артистка захотела пройтись по сетке вдоль балкона, но рухнула в фан-зону.
Зрители поймали певицу за руки и помогли ей выбраться на балкон. Арбенина не пострадала.
В июне этого года певица Анна Асти рассказала, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Например, артистка выбила микрофоном два передних зуба. Ей пришлось выступать, прикрывая рот. Также певица призналась, что боится забыть хореографию или упасть.
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Диана Арбенина упала с балкона на концерте в Петербурге
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