Диана Арбенина упала с балкона на концерте в Петербурге

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Певица выступала в клубе «А2». Очевидцы рассказали, что артистка захотела пройтись по сетке вдоль балкона, но рухнула в фан-зону.

Зрители поймали певицу за руки и помогли ей выбраться на балкон. Арбенина не пострадала.

В июне этого года певица Анна Асти рассказала, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Например, артистка выбила микрофоном два передних зуба. Ей пришлось выступать, прикрывая рот. Также певица призналась, что боится забыть хореографию или упасть.