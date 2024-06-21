Монеточку подведут под уголовное дело

Прокуратура Москвы провела мониторинг в интернете и выявила нарушения в действиях актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) и историка Тамары Эйдельман*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Монеточку* дважды за год привлекали к административной ответственности, поэтому прокурор инициировал уголовное преследование в отношении певицы по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Троянова* в интервью для одного из каналов позволила себе заявления, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским. Прокуратура направила эти материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении дела.

Тамара Эйдельман* ведет публичный канал, где публикует авторские программы, содержащие явное неуважение ко Дню воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Прокуратура запросила возбудить дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее правоохранители завели уголовное дело об оправдании терроризма против телеведущей Татьяны Лазаревой*. МВД объявило телеведущую в розыск.

*Признаны иностранным агентом по решению Минюста России.