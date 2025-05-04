«Мир закончился». Как проходит одинокая старость покинувшей Россию певицы Гвердцители
Певицу Тамару Гвердцители недавно заметили на церемонии прощания с легендарным скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси. Но россияне по-прежнему задаются вопросом, куда пропала знаменитость, где она живет и чем занимается. Народная артистка давно не давала концертов, хотя имеет российское гражданство.
«Мир закончился для меня»
Гвердцители уехала из Москвы в середине января 2022 года. Причиной стала срочная госпитализация ее мамы Инны Вольфовны. В Тбилиси артистка ежедневно навещала мать, а затем звезда увезла родственницу в клинику в Тель-Авив. Вскоре Инна попросила дочь вернуть ее в Тбилиси — она хотела умереть в родном доме. Гвердцители исполнила это желание.
После похорон матери у певицы случился сердечный приступ, и она сама попала в больницу. Слишком много потерь: менее чем за год до этого ушел из жизни отец.
«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной, кроме того, чем я занята», — рассказала Тамара.
Заложница обстоятельств
Теперь Гвердцители живет в уединении в Тбилиси — так она может чаще посещать могилы родителей. Артистка общается с родным братом, его семьей и своими друзьями. В грузинской столице у певицы остался роскошный особняк.
О политике Тамара высказываться отказалась. Лишь пожелала, чтобы Грузия и Россия жили в мире и процветали. Однако с 2022 года артистка не дала ни одного концерта на российской территории.
С сыном Александром Гвердцители встречается крайне редко. Молодой человек учится в Великобритании.
Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России.
Тамара Гвердцители
певица
Она добавила, что близость душ с ребенком старается сохранять, насколько это возможно.
«В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы — что ты ел, куда идешь», — вспомнила исполнительница.
Первый муж Тамары ушел из жизни в 2021 году, как и ее отец. Звезда иногда посещает Москву, но ее визиты всегда остаются в тени.
Поет в США на украинском
Гвердцители в течение многих лет весной или в начале лета отправляется в мини-тур по США. В 2023 году в соцсетях появилась информация о том, что на выступлениях за океаном артистка пела на грузинском и украинском языках.
Позже в Сети обнародовали записи, на которых Гвердцители исполняет композиции на русском, английском и французском. С 2012 года на концертах в Нью-Йорке артистка поет знаменитый хит Фрэнка Синатры.