«Талант, удивительное обаяние». Путин выразил соболезнования дочери Ларисы Голубкиной

Президент России Владимир Путин направил соболезнования и слова поддержки Марии Голубкиной, дочери народной артистки России Ларисы Голубкиной, которая скончалась 22 марта в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — написал российский лидер в телеграмме.

Он подчеркнул, что Голубкина была замечательной актрисой. С ее именем и творчеством, напомнил Путин, связаны яркие незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа.

Светлая память об актрисе, подчеркнул российский лидер, навсегда сохранится в сердцах не только ее родных и коллег, но и многочисленных почитателей ее самобытного дарования.

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта. Звезду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище.