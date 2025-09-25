Таксист обматерил Артемия Лебедева и выгнал из машины
Блогер Артемий Лебедев рассказал, что столкнулся с конфликтом во время поездки в такси в Москве. Водитель нагрубил ему и отказался везти из-за личной неприязни, сообщил дизайнер в шоу «Кто твой подписчик?» в соцсети «ВКонтакте».
«Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: „Я вас не повезу“. Я такой: „Почему?“ Он: „Потому что ты ***“», — рассказал он.
По словам Лебедева, в реальной жизни он редко сталкивается с негативом от незнакомых людей. Однако в интернете ему регулярно пишут враждебные комментарии, критикуя его внешний вид или деятельность.
Ранее блогер уличил в лицемерии певицу Аллу Пугачеву после ее интервью. По словам Лебедева, на родине артистка всегда пользовалась поддержкой власти и потому у нее нет права жаловаться.
В августе блогер в 11-й раз в жизни стал отцом — у него родилась дочь. Самому старшему сыну Лебедева 24 года.