Напавшего на пассажира в Москве таксиста арестовали

Суд арестовал водителя такси, который выстрелил в пассажира из травматического пистолета в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

«Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу», — указали в надзорном ведомстве.

На заседании обвиняемый высказался против подобной меры пресечения. Он попросил суд отправить его под домашний арест или применить запрет на определенные действия. Прокуратура продолжит контролировать расследование дела.

Потасовка между таксистом и пассажиром произошла на Международном шоссе в районе аэропорта Шереметьево накануне. Во время поездки водитель повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение. Затем он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в пассажира. Пострадавшего увезли в больницу. Информации о его состоянии нет.