«Такой наезд». Кудрявцева на шоу «Суперстар!» обвинила Азизу в ночных издевательствах

В финале проекта за победу боролись Маргарита Суханкина, Ксения Георгиади, Азиза и Сергей Челобанов.

После выступления Азизы телеведущая устроила разнос исполнительнице, заявив, что та специально доводила ее до нервного срыва. Она поделилась тем, что происходило за кулисами все это время. После каждой программы, когда она оценивала Азизу, причем ставила не ноль, а хорошую оценку, недовольная певица могла ей позвонить даже ночью.

«Первая программа — это прямо был такой наезд. А последняя программа — вы мне позвонили и написали в три ночи: „Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила“», — рассказала Кудрявцева.

Азиза извинилась, но телеведущая уже не стала останавливаться и заявила, что певица звонила ночью также операторам и продюсерам. В заключение Кудрявцева отметила, что исполнительнице уже все боятся поставить плохую оценку, а она не может оценить ее как артистку.

Победительницей пятого сезона шоу «Суперстар!» стала заслуженная артистка России Ксения Георгиади.