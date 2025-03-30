Стало известно, кто победил в пятом сезоне шоу «Суперстар!»

Финал пятого сезона шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ состоялся 29 марта. Всего в проекте участвовали 10 артистов, победительницей стала Ксения Георгиади.

В финал вышли четыре исполнителя — заслуженные артистки России Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певцы Азиза и Сергей Челобанов. Они выступили с сольными номерами.

Георгиади спела песню «Транзитный пассажир», Суханкина — хит Анжелики Варум «Февраль», Челобанову досталась песня Андрея Губина «Ночь», Азизе — «Занавес».

В результате Георгиади получила 75 баллов, Челобанов уступил на один балл, Азизе досталось 73, а Суханкина набрала 69. Номера финалистов оценили в ходе тайного голосования. Интригу сохраняли до последних минут эфира.

Член жюри Лера Кудрявцева призналась, что любит смотреть номера Георгиади и ждет ее выступлений. Сама артистка призналась, что не ожидала победы в проекте.

В начале марта из пятого выпуска шоу вылетел певец Александр Фадеева, известный под сценическим псевдонимом Данко.