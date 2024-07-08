«Таких идиоток не надо». В Сети возмутились после слухов о возвращении Пугачевой в Россию

Пользователей Сети возмутила попытка Пугачевой снять статус иноагента с Галкина

Фото: РИА «Новости»

В интернете бурно обсуждают слухи о желании певицы Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Об этом сообщили журналисты «Аргументов и фактов».

По данным издания, предположительно, во время одной из своих поездок в Россию Пугачева подняла старые связи, чтобы избавить супруга Максима Галкина* от статуса иноагента. Однако у певицы ничего не получилось.

Журналисты предположили, что Пугачева, если и захочет вернуться в Россию, то без супруга она этого делать не станет. При этом напомнили, что у артистки и комика осталась в стране не проданная недвижимость, которая связывает пару с Родиной.

Некоторые пользователи Сети остро отреагировали на поступок Пугачевой, связанный с попыткой снять с супруга статус иноагента. Они высказались против возвращения певицы.

«Нет уж, пускай в Исраэле обживается, не нужны нам тут такие», «Перекати-поле», «Спасибо, конечно, но нам таких идиоток не надо», — процитировало издание комментаторов.

В мае московский суд оставил Галкина* в статусе иноагента в третий раз. Адвокат юмориста пытался доказать суду, что артист аполитичен, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

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