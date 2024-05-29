Галкина в очередной раз оставили в статусе иноагента

Shot: московский суд в третий раз отказал Галкину в снятии статуса иноагента

Юморист Максим Галкин* предпринял третью попытку избавиться от статуса иностранного агента через суд, но безрезультатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, на судебном заседании защита настаивала на том, что артист вне политики, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

В исковом заявлении говорится, что статус иноагента «нарушает права на свободу передвижения».

Однако это не мешает юмористу выступать в различных уголках мира с антироссийскими шутками и зарабатывать, чтобы в том числе помогать Украине.

Недавно Галкин* заговорил на литовском и украинском языках. Он начал публиковать посты в соцсетях на мове. По словам юмориста, его детство прошло в Одессе, поэтому с первого класса начал изучать украинский язык.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.