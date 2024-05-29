Галкина в очередной раз оставили в статусе иноагента

Shot: московский суд в третий раз отказал Галкину в снятии статуса иноагента

Фото: РИА «Новости»

Юморист Максим Галкин* предпринял третью попытку избавиться от статуса иностранного агента через суд, но безрезультатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на судебном заседании защита настаивала на том, что артист вне политики, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

В исковом заявлении говорится, что статус иноагента «нарушает права на свободу передвижения».

Однако это не мешает юмористу выступать в различных уголках мира с антироссийскими шутками и зарабатывать, чтобы в том числе помогать Украине.

Недавно Галкин* заговорил на литовском и украинском языках. Он начал публиковать посты в соцсетях на мове. По словам юмориста, его детство прошло в Одессе, поэтому с первого класса начал изучать украинский язык.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте