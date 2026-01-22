«Такая нехорошая ситуация». Племянник Игоря Бриля рассказал о состоянии пианиста

Племянник джазового пианиста и композитора Игоря Бриля Денис Бриль рассказал 360.ru, что его дядя недавно перенес операцию. Подтвердить информацию о его экстренной госпитализации он не смог.

«К сожалению, мы пока не смогли с ним связаться, поэтому сказать ничего не могу, нет информации. Ему недавно сделали операцию, поэтому, в общем, такая нехорошая ситуация», — отметил Денис.

Он уточнил, что узнал о том, что Игорь Бриль попал в больницу, из средств массовой информации.

О том, что легенда российского джаза Игорь Бриль госпитализирован в Москве из-за обострившихся проблем с сердцем, сообщил Mash. По данным телеграм-канала, 81-летнему пианисту стало плохо дома. Врачи скорой помощи оказали ему первую помощь и доставили в кардиологическое отделение.