Пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Легендарный российский джазовый пианист Игорь Бриль попал в больницу в Москве из-за обострившихся проблем с сердцем. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Народному артисту стало плохо у себя дома на Беговой улице. Скорая помощь оказала первую помощь и отвезла 81-летнего Игоря Михайловича в больницу. Сейчас он в кардиологическом отделении. Информация о его состоянии не поступала.

В 2023 году Бриль пережил тяжелый приступ. Во время экстренной госпитализации у него едва не остановилось сердце — врачам пришлось восстанавливать ритм с помощью дефибриллятора.

Ранее заслуженную артистку России Галину Ненашеву госпитализировали с нестабильной стенокардией. Звезда почувствовала себя плохо дома. Вызвали скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили проблемы с сердцем и решили доставить знаменитость в больницу.