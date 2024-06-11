Блогеру Лерчек отказали в разводе с мужем

Пятый канал: суд отложил заседание о разводе блогеров Чекалиных до 10 июля

Фото: РИА «Новости»

Судья мирового участка не утвердила мировое соглашение между блогерами Артемом и Валерией Чекалиными (Лерчек). Заседание по делу о разводе перенесли на 10 июля, сообщил Пятый канал.

Причины отказа не уточняются. При этом сам Артем Чекалин уже успел сообщить о разводе с супругой на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня последний день, когда мы муж и жена», — написал он.

Чекалин поблагодарил супругу за совместно прожитые годы и назвал развод с ней самым тяжелым испытанием в жизни.

В мае у Лерчек нашли новые миллионные долги перед налоговой. ФНС направила блогеру письмо с предупреждением о возможной блокировке счета и запретом на выезд за рубеж.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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