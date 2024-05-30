Стало известно возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк

Baza: прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в театре имени Табакова

Natalia Shakhanova
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, предположительно, проведут в Московском театре имени Олега Табакова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, родные артистки намерены организовать прощание в театре, где Заворотнюк исполняла роли до тяжелого заболевания.

Она служила в театре с 1993 года. На счету Заворотнюк такие роли, как Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

Актриса скончалась минувшей ночью от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. За две недели до смерти здоровье Заворотнюк резко ухудшилось: появились сильные головные боли и слабость. Артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

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