Тайное торжество. Эмин Агаларов снова женился на модели Гавриловой
Эмин Агаларов второй раз женился на матери своей дочери Гавриловой
Певец Эмин Агаларов второй раз женился на модели Алене Гавриловой, причем свадьбу отметили тайно и без размаха. Об этом сообщило издание StarHit.ru.
Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, а вечером собрала друзей на закрытое торжество в ресторане. Помещение было декорировано в белом цвете, столы украсили живыми цветами.
По данным издания, невесту на свадьбу собрал один из лучших стилистов Москвы. Кадры праздника в соцсетях пока не появились, так как гостей попросили ничего не выкладывать.
Впервые Агаларов и Гаврилова поженились в 2018 году, оформив таким образом свои пятилетние отношения. Свадьба была роскошной. На нее пригласили порядка 250 человек, в том числе и отечественных и зарубежных знаменитостей.
Спустя пять месяцев у них родилась дочь, а через два года они уже решили расстаться.
О том, что бывшие супруги снова сошлись начали говорить несколько месяцев назад. В одном из интервью певец признавалась, что хотел бы еще одного ребенка, но Гаврилова пока сопротивляется.
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