Потерявшая мужа из-за вечеринки с сухим льдом блогерша Диденко объявила о свадьбе

Блогерша Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки в бассейне с сухим льдом, снова выходит замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Диденко опубликовала ролик, в котором она танцует с актером Владом Черных, подписав его словами: «До свадьбы осталось девять дней».

Блогерша рассказала, что свадьбу с возлюбленным планирует отпраздновать на Мальдивах. Сейчас она готовится к торжеству: учит свадебный танец и худеет для свадебного платья.

Диденко позиционирует себя как специалист по лекарствам и «аптечный ревиззоро». В феврале 2020 года она отмечала свой день рождения с мужем и друзьями в сауне. Мужчина решил устроить шоу — высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Гости бросились в воду, но скоро стали задыхаться. На вечеринке погибли три человека, в том числе, супруг блогерши.