Тайная наследница Джигарханяна? Цымбалюк-Романовская впервые показала дочь

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, артистка Виталина Цымбалюк-Романовская, впервые за долгое время выложила в сеть снимок своей юной дочери Виктории. Фотографию с семейного ужина артистка опубликовала в социальных сетях.

На снимке ребенок сидит за столом в открытом кафе. Девочка смотрит в кадр и улыбается, дочери Цымбалюк-Романовской исполнилось год и два месяца.

Первенца пианистка родила только в 46 лет. Девочку назвали Викторией. Кто отец ребенка, публике неизвестно до сих пор, артистка его имени не раскрывала.

Ранее Цымбалюк-Романовская намекала на то, что девочке дали отчество человека, которого уважал Армен Джигарханян. Ребенка пианистка растит сама.

Поклонники предполагали, что Виталина Цымбалюк-Романовская могла использовать биологический материал Джигарханяна, она это отрицала.

Виталина Цымбалюк-Романовская получила широкую известность благодаря резонансному роману и браку с актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Их официальный союз продлился чуть больше года и завершился скандальным разводом со взаимными судебными исками.