Тайная дочь Фредди Меркьюри нашлась в Европе

Daily Mail: в Европе нашлась тайная дочь Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет

Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть внебрачная дочь. Сейчас ей 48 лет, сообщила британская газета Daily Mail .

Издание сослалось на новую книгу с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди». Ее написала журналистка Лесли-Энн Джонс, которая исследовала жизнь культового певца. Книгу опубликуют в сентябре.

Она выяснила, что девочка родилась после романа Меркьюри с женой близкого друга в 1976 году. Это произошло спустя год после выпуска «Богемской рапсодии».

«О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — заявили в статье.

Джонс уверена, что вскрывшаяся история о наличии у артиста тайной дочери правдива, хотя и считалось, что у него не было биологических детей.

Дочери Меркьюри сейчас 48 лет. Она врач, живет в Европе. У нее есть дети. При этом имя тайной дочери артиста не называется, так как она отказалась раскрывать свою личность.

Девочку воспитывала мать, ее супруг и биологический отец. Меркьюри часто навещал дочь, даже жил у них дома. Даже находясь в турне или в студии звукозаписи, разговаривал с ней каждый день. По ее словам, отец в ней души не чаял.

Прошлым летом корпорация Sony Music выкупила права на музыкальные произведения, товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности культовой рок-группы Queen.