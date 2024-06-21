Компания Sony выкупила права на все песни группы Queen

Корпорация Sony Music, один из гигантов американской музыкальной индустрии, приобрела полный пакет прав на музыкальные произведения, товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности культовой рок-группы Queen. Об этом сообщил «Взгляд».

Транзакция оценивается в 1,27 миллиарда долларов, что ставит ее в ряд самых масштабных соглашений в истории музыкального бизнеса». Однако доходы от концертной деятельности Queen не вошли в сделку с Sony и продолжают приносить группе около 50 миллионов долларов ежегодно.

Напомним, недавно шорты лидера Queen Фредди Меркьюри ушли с молотка. Они были проданы на аукционе за 18 тысяч долларов.

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