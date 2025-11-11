Тайна секс-вечеринки для избранных: в объектив камеры попал один из главных телеведущих страны?

Дмитрия Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринках для элиты

Москвичи заметили похожего на ведущего Дмитрия Диброва мужчину у места, где проводятся элитные оргии. Он вышел из машины с расстегнутой ширинкой и попал на видео, сообщил телеканал РЕН ТВ .

Ролик снял один из прохожих. Внешне напоминающий Дмитрия Диброва мужчина частично оголен, заметны некоторые части его тела.

При этом ведет он себя вполне естественно — подает руку спутнице и помогает ей выйти из автомобиля. Пресса допустила, что речь идет о популярной топ-модели Ирине Спиридоновой.

Предположительно, знаменитости собрались на секс-вечеринку. Подобные мероприятия устраивают в Москве раз в два месяца. Организаторы рассылают только личные приглашения, место проведения меняют каждый раз, сообщили авторы статьи.

Авторы проекта позиционируют его как «культурный перформанс». Стоимость входного билета для мужчины начинается от 188 тысяч рублей.

Кадры в ролике уже вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи обсуждают детали происходящего и гадают, действительно ли в кадре появился телеведущий. Тот пока не комментировал сообщения прессы.

Ранее Анита Цой решила найти Диброву спутницу.