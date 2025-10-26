«Секс не стоит на первом месте». Анита Цой решила найти Диброву спутницу

Певица Анита Цой решила помочь телеведущему Дмитрию Диброву наладить личную жизнь после развода. Она заявила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, что ему стоит присмотреться к кореянкам.

По ее словам, на нее возложена серьезная ответственность — найти Диброву верную спутницу. Такой женщиной может стать кореянкой, которая его полюбит и создаст ему уют.

«Уже секс не стоит на первом месте. Ему нужна настоящая забота. А это может дать только женщина повзрослее», — пояснила артистка.

При этом Дибров не перестал засматриваться на молодых девушек, но Цой это не останавливает. Она отметила, что ей придется его переубедить, если он захочет связаться с молоденькой. Дибров уже не ковбой и не герой-любовник, а «породистый, всеми уважаемый муж».

