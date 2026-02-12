Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО

Baza: сын Жириновского не попал на «Жириновские чтения» в МГИМО

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн не смог попасть в МГИМО на мероприятие, главной темой которого стало наследие его отца. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Чтения проходили в рамках Международного научно-экспертного форума. Организаторы заранее предупредили, что вход осуществляется по предварительной регистрации, но сын Жириновского пренебрег этим, сославшись на родственные связи.

При общении с охранниками мужчина требовал позвать лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и пытался прорваться внутрь, несмотря на закрытый режим мероприятия.

«А зачем мне регистрироваться, если я — сын Жириновского? Проблемы у вас будут рано или поздно с вашим мероприятием», — сказал Эйдельштейн и нецензурно выругался.

