Легендарный Maybach Жириновского дважды попал в ДТП с начала осени

Элитный автомобиль Maybach, который ранее принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, дважды попал в аварию с начала осени. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, машина два раза столкнулась с другими авто. Первое ДТП случилось 23 сентября. В 15:00 на Арбате Maybach наехал на автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max, из-за столкновения у иномарки смяло переднюю часть. Машину сразу отвезли в ремонт, стоимость которого обошлась в 50 тысяч рублей. В октябре восстановленный Maybach обратно вернулся ЛДПР.

Новая авария случилась уже 24 ноября. Машина Жириновского столкнулась с другим транспортом, из-за чего повреждения получила боковая часть. После ДТП авто пригнали к штаб-квартире партии, в сервис пока не отвозили.

Maybach изначально был зарегистрирован на внебрачного сына политика — Олега Эйдельштейна. По его словам, это только формальность. В машине раньше перевозили его отца, а сейчас она закреплена за ЛДПР. Также есть вероятность, что на ней ездит дочь политика — Анастасия Боцан-Харченко.

Ранее дочь Жириновского ответила на слухи о якобы продаже особняка отца. По ее словам, дом никогда не принадлежал политику, попытки связать его с ним — это переход границ нравственности и морали.