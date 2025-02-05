Сына Майкла Джордана арестовали в Орландо

Американские правоохранители задержали сына легендарного баскетболиста Майкла Джордана Маркус за пьяную езду и хранение кокаина. Об этом сообщило издание TMZ .

Сына спортсмена арестовали в городе Орландо. Издание связалось с задержанным, но он не стал пока комментировать ситуацию.

Маркусу Джордану вменяют вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков и сопротивление аресту. Сейчас он находится в тюрьме округа Ориндж в штате Флорида.

Ранее по подозрению в контрабанде запрещенных веществ арестовали 36-летнего Раджу Найнгголана — бывшего футболиста сборной Бельгии и чемпиона Италии в составе «Интера», сообщили «Известия». Спортсмена задержали на бельгийской территории. Клуб «Локерен-Темсе» не стал прокомментировать задержание своего игрока.

По версии следствия, он причастен к ввозу кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен. В рамках масштабной операции по сбыту наркотиков полиция провела более 30 обысков.