Игрока сборной Бельгии Наингголана арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Дебютировавший три дня назад в футбольном клубе «Локерен-Темсе» футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан попал в следственный изолятор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщило издание Gazet van Antwerpen .

В ведомстве заявили, что спортсмена задержали сотрудники полиции в рамках масштабной операции по борьбе с контрабандой кокаина из стран Латинской Америки через порт Антверпена в Нидерландах. Всего правоохранители провели более 30 обысков.

«Мы подтверждаем, что футболист Раджа Наингголан арестован в рамках расследования этого дела. Но поскольку слушания еще продолжаются и обвинение ему не предъявили, то дальнейших комментариев не будет», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе клуба «Локерен-Темсе» прокомментировать задержание своего игрока не смогли. Представители спортивной организации ограничились заявлением, что спортсмен пропустил утреннюю тренировку по неизвестным причинам.

В конце февраля прошлого года суд Амстердама приговорил к шести годам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды.

Груз с запрещенным веществом обнаружили таможенники порта Антверпена в конце января 2020 года. Поставщики спрятали наркотики в мешках с морской солью, которую доставили в контейнере из Бразилии.

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