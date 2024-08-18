Сына Алены Рапунцель из «Дома-2» сбил самокатчик

Сына участницы «Дома-2» Алены Рапунцель сбил самокатчик. Пятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму, сообщила его мать в Instagram*.

Мальчик стоял на остановке общественного транспорта с бабушкой, когда на большой скорости в него врезался мужчина на самокате. По словам участницы реалити-шоу, он даже не поинтересовался состоянием ребенка.

От удара сын Рапунцель перевернулся в воздухе и ударился головой об асфальт. Бабушка от испуга не успела сфотографировать самокат и мужчину.

Ребенок, как отметила участница «Дома-2», не мог идти, у него болели голова и ухо. В больнице врачи диагностировали мальчику черепно-мозговую травму. Также медики подозревают посттравматический острый отит.

Алена Рапунцель обратилась в полицию с заявлением, она намерена найти самокатчика.

Похожая история произошла недавно в Южно-Сахалинске. Мужчина на самокате сбил школьника, ехавшего на велосипеде.

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