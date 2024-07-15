Самокатчик сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде на Сахалине
В Южно-Сахалинске 40-летний мужчина на самокате сбил школьника, который передвигался на велосипеде. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на Telegram-канал городского управления Госавтоинспекции.
Случай произошел вечером в понедельник, 15 июля. Мужчина и мальчик столкнулись, когда ребенок выезжал из-за угла здания.
Сообщается, что школьник получил телесные повреждения. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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