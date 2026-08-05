Сын звезды сериала «Интерны» Демчога отбыл наказание за мошенничество

Сын актера Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и освободился. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Молодой человек помог телефонным мошенникам выманить у пенсионера 1,8 миллиона рублей. После изобличения он полностью возместил ущерб.

Пока длилось следствие и судебное разбирательство Демчог-младший находился с марта 2024 года по май 2025-го под домашним арестом, затем в СИЗО. В июне 2025 года суд приговорил его к двум годам колонии и зачел время ограничения свободы как отбытое наказание.

Вадим Демчог — актер театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении. Известен по роли врача-венеролога Ивана Натановича Купитмана в сериале «Интерны».

Ранее актера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова обвинили в убийстве бизнесмена в Москве в 2011 году. Базанов подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.