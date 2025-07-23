Обвиняемый в убийстве актер из «Слова пацана» уехал на СВО

Известного по роли Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актера Сергея Базанова обвинили в убийстве. Фигурант уголовного дела подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, вместе с Базановым на СВО уехали еще трое фигурантов по тому же уголовному делу.

Базанова обвиняют в участии в убийстве бизнесмена в Москве в 2011 году. По версии следствия, группа, в которую он входил, застрелила мужчину в центре Москвы и похитила у него 900 тысяч долларов.

Актера арестовали в 2023 году. Его обвинили в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.

Сам Базанов отверг обвинение в убийстве организованной группой, но признал вину в разбое.