«Сын вырвал трубку из рук». Аферисты попытались обмануть Якубовича

Якубович признался, что аферисты однажды чуть не развели его по телефону

Народный артист России Леонид Якубович признался, что телефонные аферисты неоднократно пытались его обмануть. Он рассказал KP.RU , что один раз его спас от обмана сын Артем.

«Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук», — сказал бессменный ведущий «Поля чудес».

Он добавил, что его разговор с незнакомцем по телефону затянулся, поэтому сын заподозрил неладное. Теперь Якубович сразу обрывает звонок, не вступая в беседу, если считает его подозрительным.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме, связанной с покупкой билетов на мероприятия для свиданий.