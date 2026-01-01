Россиян предупредили о новых схемах мошенников на свиданиях

Мошенники выманивают деньги у жертв через поддельные ссылки, обещая вернуть оплату за билеты на мероприятия для свиданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

Аферисты действуют от лица девушки и ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств. В ходе общения они предлагают вместе сходить на какое-либо мероприятие и присылают ссылку для покупки билетов.

Молодой человек их оплачивает, но затем узнает, что знакомая не сможет присутствовать, после чего ему предлагают вернуть средства по той же ссылке.

В технической поддержке сайта жертве сообщают, что для оформления возврата нужно перевести эквивалентную сумму на указанные реквизиты. После перевода предупреждают, что платеж не проходит, пользователю предлагают повторить транзакцию еще раз, пока он не осознает, что общался с мошенниками.

Ранее москвичей предупредили о визитах прикидывающихся коммунальщиками мошенников.