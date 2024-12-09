Сын попавшего в больницу актера Щербакова рассказал о его состоянии

Актер Борис Щербаков выздоравливает после перенесенной операции по восстановлению скулы. О состоянии артиста 360.ru рассказал его сын Василий.

«Поправляется», — объяснил он.

Сын Щербакова также отметил, что операция прошла успешно.

«Все хорошо [прошло]», — добавил Василий.

Актера экстренно поместили в больницу после неудачного падения с лестницы, из-за которого он получил перелом лицевой кости, сотрясение мозга и ухудшение зрения. Лежащего без сознания артиста нашли родственники. Его обследовали в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другую больницу.

Telegram-канал Mash сообщил, что хирурги вправили Щербакову смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей. В начале сентября актер также попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.