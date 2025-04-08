Сын Никаса Сафронова рассказал, как пережил подпольную операцию по похудению

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, известный проблемами с лишним весом, рассказал, как пережил инсульт из-за подпольной операции. Его историю опубликовали «Дни.ру» .

Мужчина рассказал, что отец, недовольный ожирением сына, поставил ему условие: чтобы они продолжили общаться, 35-летний пианист должен сильно похудеть. После этого Затравкин сбросил 76 килограммов, но столкнулся с новой проблемой — у него обвисла кожа.

«Подпольно мне сделали абдоминопластику: отрезали восемь килограммов живота. После этого шили ниткой», — рассказал музыкант.

Уже на следующий день Луке пришлось выселяться из съемной квартиры, в которой проходила операция, из-за новых арендаторов.

В январе Затравкин раскритиковал депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего сделать идеологию бодипозитива нежелательной. По мнению музыканта, депутат хочет, чтобы в обществе остался только негатив.