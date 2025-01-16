Сын художника Никаса Сафронова указал на опасность запрета бодипозитива в РФ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной, утверждая, что она пропагандирует нездоровый образ жизни и пренебрежение гигиеной. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин выразил противоположное мнение в беседе с сайтом « Абзац ».

Артист отметил, что данное движение способствует принятию людьми своей естественной внешности.

«Негативные люди хотят запретить позитив. Останутся минор и негатив после этого. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с осуждением человеческого тела, это говорит о вымещении своей тоски. <…> Но главное — это внутренний мир», — подчеркнул Затравкин.

Он также предупредил об опасностях, связанных со стремлением к идеальной внешности. По словам пианиста, из-за подобных идей люди изводят себя диетами, глотают червей и других паразитов. Кроме того, нередко женщины ложатся под нож «живодеров-хирургов», добавил Затравкин.