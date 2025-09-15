Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что похудел на 160 килограммов, а также стал ведущим в реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Об этом он рассказал в беседе с aif.ru .

«Шоу называлось „Выживалити. Наследники“. Это реалити, построенное по типу многих подобных форматов: группу людей помещают в экстремальные условия, лишают привычных удобств, и наблюдают, как они справляются», — сказал пианист.

По словам Затравкина, изначально его приглашали как участника проекта, но из-за плотного графика он согласился стать приглашенным ведущим на несколько дней. На съемках случилось происшествие — сломался квадрокоптер. В итоге наследнику художника пришлось два часа провести в лодке посреди океана в жару.

Пианист отметил, что организаторы попытались заставить детей по-настоящему проголодаться, однако он все-таки убедил их дать участникам немного еды.

«Мне выдали корзину фруктов. Я удивился — зачем дарить то, что и так растет на деревьях? Но оказалось, что ребята не умели добывать даже бананы и манго, и уже несколько дней толком ничего не ели», — заявил он.

Также музыкант рассказал, что сам заметно похудел — ему удалось сбросить более 160 килограммов. При этом методику раскрывать отказался. Заверил только, что не прибегал к врачам и новомодным препаратам.