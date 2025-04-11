Сын Никаса Сафронова похудел до неузнаваемости

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин сильно похудел и стал очень похож на своего знаменитого отца. В беседе со StarHit пианист заявил, что избавился от лишних килограммов благодаря собственной методике.

Мужчина недавно побывал на интервью у журналистки Ксении Собчак и поразил зрителей своей внешностью. Лука иронично заявил, что похудел из-за усталости от разговора с телеведущей.

По словам Сафронова, он не закончил избавляться от лишнего веса. В планах сбросить еще порядка 20 килограммов. Секреты своей техники Лука пообещал раскрыть, когда будет окончательно доволен своим результатом.

«Он уже близится к концу. Это целый комплекс мер. У меня уникальная система, благодаря которой я смог действительно уменьшиться в размере», — признался музыкант.

Лука Затравкин также рассказал, что пережил инсульт из-за подпольной операции. Он отметил, что во время абдоминопластики, у него «отрезали восемь килограммов живота».